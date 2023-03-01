Суд продлил арест устроившему пожар в костромском клубе "Полигон"

Санкт-Петербургский военный гарнизонный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Станислава Ионкина, предположительно, устроившего пожар в клубе "Полигон" в Костроме. Соответствующая информация содержится в карточке дела на сайте суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

23-летний Ионкин был задержан 5 ноября прошлого года по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, он выстрелил из ракетницы в помещении клуба. Ярославский военный гарнизонный суд 6 ноября 2022 года арестовал Ионкина, позже он был этапирован в Санкт-Петербург.

Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября 2022 года, из здания эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали, СК расследует уголовные дела по четырем статьям УК РФ.