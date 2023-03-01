На подмосковный склад Wilberries нагрянула полиция

Полиция и ОМОН проводят оперативные мероприятия на складе Wildberries в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Полицейские прибыли на место утром в среду, 1 марта. Собеседник агентства не уточнил, с чем связана работа правоохранителей, однако сам склад пока не функционирует.
Напомним, что схожая ситуация произошла в декабре на складе Wildberries в Электростали. Тогда сообщалось, что предприятие посетили сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и Центра противодействия экстремизму.
Позднее в Wildberries заявили, что работа правоохранителей связана с проверкой миграционного учета граждан. В маркетплейсе подчеркивали, что процедура учета проходила в стандартном режиме, а 99% сотрудников имеют гражданство РФ. Остальные работники прибыли в Россию из других стран ЕАЭС и имеют официальное разрешение на работу.