На подмосковный склад Wilberries нагрянула полиция

Полиция и ОМОН проводят оперативные мероприятия на складе Wildberries в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Полицейские прибыли на место утром в среду, 1 марта. Собеседник агентства не уточнил, с чем связана работа правоохранителей, однако сам склад пока не функционирует.

Напомним, что схожая ситуация произошла в декабре на складе Wildberries в Электростали. Тогда сообщалось, что предприятие посетили сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и Центра противодействия экстремизму.