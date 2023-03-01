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53 минуты назад

СИМ: полиция и ОМОН проверяют склад Wilberries в Подмосковье

Никита Бородкин

Полиция и ОМОН проводят оперативные мероприятия на складе Wildberries в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На подмосковный склад Wilberries нагрянула полиция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полицейские прибыли на место утром в среду, 1 марта. Собеседник агентства не уточнил, с чем связана работа правоохранителей, однако сам склад пока не функционирует.

Wildberries ввел новые штрафы для продавцов

Напомним, что схожая ситуация произошла в декабре на складе Wildberries в Электростали. Тогда сообщалось, что предприятие посетили сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и Центра противодействия экстремизму.

Позднее в Wildberries заявили, что работа правоохранителей связана с проверкой миграционного учета граждан. В маркетплейсе подчеркивали, что процедура учета проходила в стандартном режиме, а 99% сотрудников имеют гражданство РФ. Остальные работники прибыли в Россию из других стран ЕАЭС и имеют официальное разрешение на работу.

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