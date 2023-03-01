В РФ объявили в розыск иноагента, не исполнившего обязанности по статусу

Признанный иностранным агентом координатор тверского незарегистрированного общественного объединения "Голос" (признано в РФ иноагентом) Артем Важенков стал фигурантом дела по факту уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Он объявлен в розыск, сообщили ТАСС в Московском районном суде Твери.
"Уголовное дело возбуждено в отношении Важенкова по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Согласно имеющейся информации, он на авиатранспорте пересек государственную границу РФ, убыл в город Ереван, откуда не возвращался, в связи с чем объявлен в федеральный (межгосударственный) розыск", - сообщили в суде.
По данным главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, это первый известный случай объявления в розыск с момента введения уголовной ответственности для иноагентов за неисполнение обязанностей, которые накладывает их статус.