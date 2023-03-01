Названы возможные организаторы массовых драк подростков

За массовыми дракам подростков, связанным с нашумевшим в России движением «ЧВК Редан», могут стоять украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). Возможных организаторов, ответственных за стравливание подростков, назвал Telegram-канал «Война с фейками» в своем расследовании.

Фото: Telegram-канал Baza Telegram-канал Baza

О субкультуре «ЧВК Редан» стало известно после массовых драк ее участников в российских торговых центрах с «офниками» — выходцами из околофутбольной среды. Одна из первых потасовок, получивших широкую огласку, произошла на фудкорте ТЦ «Авиапарк» 19 февраля.

Как утверждает «Война с фейками», 22 февраля информация об инциденте появилась в одном из Telegram-каналов лидера «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислава Позднякова. Уточняется, что он намеренно распространял видео с драками представителей субкультур для провоцирования новых конфликтов. Между тем в соцсетях подростков также начали натравливать друг на друга — в группах фанатов писали, что «ЧВК Редан» якобы объявила им войну. В ответ в сообществах «ЧВК Редан» стали распространяться посты о том, что «дагестанцы жестоко избили редановца» и другие им подобные.

«Война с фейками» отмечает, что посты пишут с украинских IP-адресов. Украинские ЦИПсО также начали активно освещать тему. К расправе над «редановцами» призывал и аноним. Как оказалось, он может жить в Мексике, а на его аватаре — президент Украины ВладВладимир Зеленский. Со стороны «ЧВК «Редан» тоже могли действовать провокаторы.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в беседе с «Лентой.ру» высказался о том, что «ЧВК Редан» вряд ли имеет отношение к преступному миру. По его словам, с ним связались несколько членов группы, которые отметили, что выступают против пропаганды насилия, расизма и нацизма.