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29 минут назад

Человек погиб при пожаре в шахте лифта в Москве

Никита Бородкин

Человек погиб при пожаре в шахте лифта в многоэтажном доме на улице Тайнинская в Москве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале, в результате происшествия также пострадала женщина.

Мужчина задохнулся в лифте во время пожара в московской многоэтажке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации «КП», пожар начался в лифтовом холле, откуда огонь перекинулся на две шахты и комнату консьержки. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять жильцов, однако после тушения пожара в лифте обнаружили мертвого человека.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Напомним, что 27 февраля в Москве в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажки на Донбасской улице прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Из квартиры удалось спасти женщину и ребенка.

В Следственном комитете по Москве заявляли, что возможной причиной происшествия стало неправильное использование газового прибора.

Происшествия,Следственный комитет,
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