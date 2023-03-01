Мужчина задохнулся в лифте во время пожара в московской многоэтажке

Человек погиб при пожаре в шахте лифта в многоэтажном доме на улице Тайнинская в Москве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале, в результате происшествия также пострадала женщина.

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По информации «КП», пожар начался в лифтовом холле, откуда огонь перекинулся на две шахты и комнату консьержки. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять жильцов, однако после тушения пожара в лифте обнаружили мертвого человека.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Напомним, что 27 февраля в Москве в одной из квартир на последнем этаже девятиэтажки на Донбасской улице прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Из квартиры удалось спасти женщину и ребенка.