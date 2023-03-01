Эксперты заявили о высокой вероятности извержения вулкана Эбеко на Курилах

Курильский вулкан Эбеко выбрасывает пепел уже по меньшей мере три дня подряд. Как сообщает РИА Новости, специалисты считают вероятность извержения высокой.

Фото: ГУМЧС России по Сахалинской области ГУМЧС России по Сахалинской области

В один из последних выбросов высота столба пепла достигла 2,5 км. Вместе с тем в близлежащем к вулкану Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Звонков и жалоб от местного населения не поступало.

Напомним, что за последние несколько месяцев Эбеко неоднократно выбрасывал пепел. В частности, 2 января высота облака достигла высоты двух километров. В конце января эксперты заявляли, что активизация вулканов в Камчатском крае и Сахалинской области может представлять опасность полетов для воздушных судов.