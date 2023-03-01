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37 минут назад

Эксперты заявили о высокой вероятности извержения вулкана Эбеко на Курилах

Лера Букина

Курильский вулкан Эбеко выбрасывает пепел уже по меньшей мере три дня подряд. Как сообщает РИА Новости, специалисты считают вероятность извержения высокой.

Эксперты заявили о высокой вероятности извержения вулкана Эбеко на Курилах
Фото: ГУМЧС России по Сахалинской областиГУМЧС России по Сахалинской области

В один из последних выбросов высота столба пепла достигла 2,5 км. Вместе с тем в близлежащем к вулкану Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Звонков и жалоб от местного населения не поступало.

Напомним, что за последние несколько месяцев Эбеко неоднократно выбрасывал пепел. В частности, 2 января высота облака достигла высоты двух километров. В конце января эксперты заявляли, что активизация вулканов в Камчатском крае и Сахалинской области может представлять опасность полетов для воздушных судов.

Отметим, что ранее сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который ранее предсказал трагедию в Турции и Сирии, спрогнозировал серьезное землетрясение на Курильских островах. По его мнению, 2 и 5 марта сильные толчки ожидаются в 12 точках мира.

Происшествия,Франк Хугербитс,
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