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36 минут назад

В Евпатории восстановили водоснабжение после крупной аварии на водоводе

ТАСС

Водоснабжение всех домов в Евпатории восстановили в среду утром после крупной аварии, сообщила ТАСС глава администрации Елена Демидова.

В Евпатории восстановили водоснабжение после аварии на водоводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Водоснабжение восстановлено. Требуется чуть-чуть больше времени, чтобы вода под напором дошла (до всех потребителей - прим. ТАСС). Все блоки открывали поочередно с перерывом в 20 минут. Сейчас все открыты уже и давление есть", - сказала она.

Глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец сообщил, что на севере Крыма после аварии на другом водоводе также ведется заполнение резервуаров системы.

"Наполняется система, повышается постепенно давление. Вода, по идее, сегодня уже должна быть в домах людей", - сказал он.

Во вторник две аварии в Крыму оставили без воды свыше 120 тыс. жителей Евпатории, а также пять сел и город Красноперекопск, население которого около 25 тыс. человек. Прорывы магистралей были устранены к вечеру.

Происшествия,Елена Демидова,
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