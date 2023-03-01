В Евпатории восстановили водоснабжение после аварии на водоводе

"Водоснабжение восстановлено. Требуется чуть-чуть больше времени, чтобы вода под напором дошла (до всех потребителей - прим. ТАСС). Все блоки открывали поочередно с перерывом в 20 минут. Сейчас все открыты уже и давление есть", - сказала она.