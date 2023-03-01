Россиянин нанес 82-летней матери 99 ножевых ранений

В ЯНАО перед судом предстанет житель Салехарда, который жестоко расправился со своей 82-летней матерью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Установлено, что россиянин 1974 года рождения поссорился со своей матерью, после чего схватил нож и ударил пенсионерку в грудь не менее 99 раз. В результате пострадавшая скончалась на месте.

Спустя некоторое время мужчина позвонил в полицию и сообщил об убийстве. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

Вскоре мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила у него наличие психического расстройства.