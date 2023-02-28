В США сошел с путей перевозивший пропан поезд

В районе Брэдентон (Флорида, США) потерпел крушение товарный поезд, в двух вагонах которого находился пропан. Об этом сообщает Youtube-канал 10 Tampa Bay.

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Отмечается, что с рельсов сошли пять вагонов в общей сложности. Железнодорожное полотно получило значительные повреждения, многие шпалы сместились.

Вместе с тем, жертв и разрушений не зафиксировано. Кроме того, цистерны практически не пострадали, разлив опасных веществ не произошел.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах в феврале 2023 года произошли два крушения поездов.

Так, 3 февраля в штате Огайо сошел с рельсов грузовой поезд с высокотоксичными химическими веществами железнодорожной компании Norfolk Southern Railway.