На Ставрополье пропали четыре ребенка

"По предварительным данным, 28 февраля текущего года дети самостоятельно ушли из дома в селе Октябрьском к родственникам. В настоящее время установлена связь с детьми. По предварительной информации, никаких преступлений в отношении малолетних не совершено. Сотрудниками СКР и МВД проводятся мероприятия по установлению точного места нахождения малолетних", - говорится в распространенном сообщении.