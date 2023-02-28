На Ставрополье пропали четыре ребенка

Поиск четырех детей ведут сотрудники полиции и следователи в Ипатовском округе Ставрополья. Дети пропали по дороге к родственникам, связь с ними удалось установить, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 28 февраля текущего года дети самостоятельно ушли из дома в селе Октябрьском к родственникам. В настоящее время установлена связь с детьми. По предварительной информации, никаких преступлений в отношении малолетних не совершено. Сотрудниками СКР и МВД проводятся мероприятия по установлению точного места нахождения малолетних", - говорится в распространенном сообщении.
Пропавшим детям 12, 10, 9 и 6 лет, речь идет о двух девочках и двух мальчиках. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.