В Химках продавец строительного магазина облил себя растворителем и поджег, сообщает Mash.

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В Telegram-канале появилось видео на котором видно, как продавец строительного магазина в Химках обливает себя растворителем и поджигает. По сообщению интернет-издания, мужчина совершил самоподжог, чтобы выгнать из помещения бывшего коллегу.

28-летний Алексей заканчивал свой рабочий день, когда в магазине появился пьяный экс-сотрудник — Арсений. Он, вероятно в очередной раз, начал вести себя буйно и мешать своим поведением остальным. Между мужчинами возник конфликт, и Алексей выдал ультиматум: либо уходи, либо я себя подожгу.

Арсений согласился увидеть самосожжение и даже решил снять его на видео. Огонь разгорелся слишком быстро, и второй сотрудник склада, пытавшийся потушить горящего коллегу, отравился дымом.