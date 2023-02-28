Момент взрыва на российской нефтебазе попал на видео

В сеть попали кадры момента взрыва на нефтебазе в Туапсе Краснодарского края. Видеозапись публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, что после взрыва образовалось облако пыли и огненный шар, после этого, судя по видеозаписи, начался пожар.

О пожаре на нефтебазе в Туапсе стало известно утром во вторник, 28 февраля. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь не затронул резервуары с нефтью. Для его тушения привлекались 32 спасателя и 11 единиц техники.