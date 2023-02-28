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1 час назад

СМИ: план «Ковер» в Петербурге отменен

Никита Бородкин

План «Ковер» в небе над Санкт-Петербургом отменен. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, ограничение на пересечение воздушного пространства в городе снято.

В ближайшее время авиаперелеты из «Пулково» будут возобновлены. Агентство отмечает, что в самом аэропорту все спокойно, пассажиры ждут вылета. Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, первые самолеты уже отправились на посадку в Санкт-Петербург.

Напомним, что утром во вторник, 28 февраля, аэропорт «Пулково» временно не принимал самолеты. Сообщалось, что задержка рейсов продлится до 12:00, а ограничение на полеты над городом должно было действовать до 13:20.

По информации СМИ, в городе вводили план «Ковер» — он объявляется в исключительных случаях, при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного летательного объекта. В воздух подняли истребители.

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