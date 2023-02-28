План «Ковер» в небе над Санкт-Петербургом отменен. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, ограничение на пересечение воздушного пространства в городе снято.

В ближайшее время авиаперелеты из «Пулково» будут возобновлены. Агентство отмечает, что в самом аэропорту все спокойно, пассажиры ждут вылета. Согласно данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, первые самолеты уже отправились на посадку в Санкт-Петербург.

Напомним, что утром во вторник, 28 февраля, аэропорт «Пулково» временно не принимал самолеты. Сообщалось, что задержка рейсов продлится до 12:00, а ограничение на полеты над городом должно было действовать до 13:20.