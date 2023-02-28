Петербургский аэропорт «Пулково» закрыли из-за неопознанного летающего объекта. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На территории аэропорта введен план «Ковер». Он означает требование немедленной посадки или вывода из воздушного пространства аэропорта всех судов, за исключением военных и спасательных.
Отмечается, что он вводится только в исключительных случаях.
28 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские Вооруженные силы сбили над Суражским районом региона украинский беспилотный летательный аппарат.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что два беспилотника, начиненные взрывчатыми веществами, взорвались в ста метрах от нефтехранилища в Туапсе. Взрывом повредило здание бойлерной. Никто не пострадал, уточнил источник. Глава Туапсинского района Сергей Бойко подтвердил информацию о пожаре на территории нефтебазы.