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11 минут назад

МЧС опровергло объявление воздушной тревоги

Lenta.ruиещё 1

МЧС опровергло объявление воздушной тревоги и заявило, что сообщения о воздушной тревоге в теле- и радиоэфирах прозвучали из-за взлома. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В заявлении МЧС говорится, что прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов информация об объявлении воздушной тревоги в некоторых регионах страны стала результатом взлома серверов.

«МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» — отмечается в сообщении министерства.

Утром 28 февраля эфир ряда российских телеканалов и радиостанций прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге и просьбе проследовать в укрытие. В опубликованных роликах с ложным сообщением женский голос под звук сирен заявляет об угрозе ракетного удара и просит проследовать в укрытие. Фейковые сигналы тревоги прозвучали на телевидении и радио в Подмосковье, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях, в Воронеже, Казани и Тольятти.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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