МЧС опровергло объявление воздушной тревоги и заявило, что сообщения о воздушной тревоге в теле- и радиоэфирах прозвучали из-за взлома. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

В заявлении МЧС говорится, что прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов информация об объявлении воздушной тревоги в некоторых регионах страны стала результатом взлома серверов.

Утром 28 февраля эфир ряда российских телеканалов и радиостанций прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге и просьбе проследовать в укрытие. В опубликованных роликах с ложным сообщением женский голос под звук сирен заявляет об угрозе ракетного удара и просит проследовать в укрытие. Фейковые сигналы тревоги прозвучали на телевидении и радио в Подмосковье, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях, в Воронеже, Казани и Тольятти.