Заочный приговор Александру Невзорову* вступил в силу

Представители журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), осужденного заочно на 8 лет колонии за распространение дезинформации о российской армии, не стали обжаловать приговор. Как уточнили во вторник ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, где было вынесено соответствующее решение в отношении журналиста, приговор вступил в силу.

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"Приговор в отношении Невзорова вступил в законную силу 16 февраля, апелляционная жалоба в интересах осужденного в Басманный районный суд Москвы не поступала", - сказала представитель суда.

1 февраля Басманный суд признал Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вынесен заочно. Кроме того, суд запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания. Невзоров в судебном процессе не принимал участия.

По данным следствия, Невзоров 9 марта в Instagram (принадлежит признанной экстремистской компании Meta и запрещен в РФ) и 19 марта на YouTube-канале опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Минобороны РФ официально объявило о ложности этих сведений, а МВД объявило Невзорова в розыск. По информации его супруги, он уехал в Израиль. Согласно оглашенным ранее в суде материалам дела, журналист имеет вид на жительство в Италии.