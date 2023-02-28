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42 минуты назад

Стало известно о попытке беспилотников ВСУ атаковать российскую нефтебазу

Lenta.ru

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтебазу в Туапсе. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Стало известно о попытке беспилотников ВСУ атаковать российскую нефтебазу
Фото: 

По данным авторов канала, украинские беспилотники были начинены взрывчаткой — они пытались сбросить ее на нефтебазу, но взорвались в ста метрах от нефтехранилища. Никто не пострадал.

Предварительно, взрыв повредил здание бойлерной, рядом с которой также нашли две воронки глубиной около полутора метров. На территории нефтебазы после случившегося возник пожар в хозпостройке, его потушили меньше чем за час.

О пожаре на нефтебазе в Туапсе стало известно утром во вторник, 28 февраля. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь не затронул резервуары с нефтью. Для его тушения привлекались 32 спасателя и 11 единиц техники.

2 января украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Брянской области. По словам губернатора приграничного региона Александра Богомаза, в результате атаки один из поселков Климовского района остался без электроснабжения, никто не пострадал.

Происшествия,Александр Богомаз,
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