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41 минуту назад

Власти Евпатории сообщили об аварии на магистральном водоводе

Вечерняя Москва

В пригороде Евпатории произошла авария на магистральном водоводе. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила глава городской администрации Елена Демидова.

В Евпатории произошла авария на магистральном водоводе
Фото: UnsplashUnsplash

По ее словам, инцидент произошел в районе села Прибрежного Сакского района в пригороде Евпатории. Информация об аварии поступила в 01:30 по местному времени.

— Место аварии обнаружено, расчистили. По городу будет организован развоз питьевой воды, — сказала она.

12 специалистов ликвидируют последствия аварии, к работе привлечено пять единиц техники, написала Демидова в своем Telegram-канале. В дальнейшем власти Крыма приняли решение приостановить занятия в школах и детских садах.

В апреле 2022 года похожий случай произошел в Казани — более 90 домов остались без воды из-за течи на водоводе в центре города.

Происшествия,Елена Демидова,
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