Российский полицейский умер после случайного выстрела напарника

В больнице Калачинска Омской области умер сотрудник полиции, случайно раненный напарником во время патрулирования улицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Фото: pixabay.com pixabay.com

ЧП произошло 27 февраля поздним вечером. Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Калачинскому району находились на маршруте патрулирования на улице Ильичева. Один из них непроизвольно выстрелил из табельного оружия в напарника. Тот получил огнестрельное ранение брюшной полости. Его экстренно госпитализировали в хирургическое отделение центральной районной больницы.