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1 час назад

Москвичка убила свою племянницу ножом

Мослента

В Москве женщина 1964 года рождения убила ножом свою племянницу, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по столице. Ссора между родственницами произошла в квартире на улице Знаменские садки.

Москвичка убила свою племянницу ножом
Фото: ТАССТАСС

«Женщина в ходе конфликта нанесла своей племяннице не менее одного удара ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, уточнили в СК.

Ранее москвичка убила свою мать-пенсионерку тридцатью ударами ножа. Тело женщины нашли в квартире на Грайвороновской улице.

Происшествия,Следственный комитет,
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