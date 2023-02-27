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6 минут назад

В Подмосковье школьник потребовал от чиновников привезти ему домой кокаин

Мослента

В подмосковных Химках школьник позвонил в администрацию губернатора и потребовал привезти ему 50 граммов кокаина, сообщил Telegram-канал SHOT. В случае отказа подросток обещал взорвать дом.

В Подмосковье школьник потребовал от чиновников привезти ему домой кокаин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звонок несовершеннолетнего в ведомство зафиксировали в ночное время. Мальчик заявил, что в течение двух часов чиновники должны доставить ему наркотик, иначе он исполнит свою угрозу.

Полицейские прибыли по указанному адресу. В квартире обнаружили мать с двумя детьми, одним из которых был звонивший — 15-летний подросток.

Школьник заявил, что не обращался в администрацию и сам стал жертвой шантажа. По его словам, ему позвонили с неизвестного номера, потребовали перевести две тысячи рублей и пригрозили приездом полиции.

В телефоне мальчика обнаружили звонок от гражданина Азербайджана, зарегистрированного в Подмосковье. Детали случившегося выясняются.

Ранее в Подмосковье школьник напугал кассиршу магазина пневматическим пистолетом. По данным СМИ, мальчик получил оружие в подарок на день рождения.

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