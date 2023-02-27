Названа причина возгорания на станции метро в Москве

Возгорание на станции «Спортивная» столичного метрополитена вызвано проблемами с электродвигателем. Об этом пишет Дептранс Москвы в своем официальном Telegram-канале.
Отмечается, что при инциденте пассажиры не пострадали.
В ведомстве пояснили, что станция «Спортивная» временно закрыта для пассажиров. Составы следуют через нее без остановки.
На месте аварии работают специалисты экстренных служб.
Мосгортранс оперативно отреагировал на события и выделил 40 автобусов для компенсационного маршрута, уточнили в Дептрансе.
В 21.51 мск в ведомстве заметили, что пострадавший состав убран с линии. Движение по Сокольнической линии восстановлено.