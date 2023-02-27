В Киеве установили причастных к убийству переговорщика Киреева

Следствие Украины установило круг лиц, которые считаются причастными к убийству банкира и агента украинской военной разведки Дениса Киреева в Киеве в марте 2022 года, участвовавшего в мирных переговорах с Россией. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на представителей Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.