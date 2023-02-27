В Киеве установили причастных к убийству переговорщика Киреева

Следствие Украины установило круг лиц, которые считаются причастными к убийству банкира и агента украинской военной разведки Дениса Киреева в Киеве в марте 2022 года, участвовавшего в мирных переговорах с Россией. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на представителей Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.
«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления, допрошены в качестве свидетелей 20 человек, назначено 14 судебных экспертиз и проведен ряд других следственных (разыскных) действий», — заявили в военной прокуратуре.
Также отмечается, что обвинения за год расследования никому не предъявили.
По словам вдовы Киреева Ирины, она не понимает, почему «преступники еще не наказаны».
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «позором» убийство участника переговорной делегации Киева с Москвой Дениса Киреева украинскими спецслужбами.