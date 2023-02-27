В Албании арестовали капитана судна с российской нефтью

Полиция Албании задержала судно с нефтью. При этом силовики арестовали капитана корабля, изъяли паспорта у членов экипажа. Причиной этих действий явились данные о том, что нефть могла быть приобретена в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии РФ в Тиране.

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Отмечается, что на прошлой неделе полиция провела в порту города Дуррес операцию с кодовым названием «Эмбарго». В ее ходе был задержан танкер, на борту которого находилось свыше 20 тыс. тонн нефти.

По данным правоохранительных органов, корабль принял нефть с турецкого танкера недалеко от Греции. После этого он направился в албанский порт.

Владельцы танкера, в свою очередь, могли приобрести ее по заказу албанского бизнесмена в одном из российских черноморских портов, уточнили в полиции.

Дипломаты пояснили, что при обыске сертификат о стране происхождения энергоресурса не был предъявлен капитаном корабля Алексеем Смазновым. В итоге, силовики арестовали его, изъяли паспорта у экипажа.