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25 минут назад

В Албании арестовали капитана судна с российской нефтью

Илья Родин

Полиция Албании задержала судно с нефтью. При этом силовики арестовали капитана корабля, изъяли паспорта у членов экипажа. Причиной этих действий явились данные о том, что нефть могла быть приобретена в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии РФ в Тиране.

В Албании арестовали капитана судна с российской нефтью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на прошлой неделе полиция провела в порту города Дуррес операцию с кодовым названием «Эмбарго». В ее ходе был задержан танкер, на борту которого находилось свыше 20 тыс. тонн нефти.

По данным правоохранительных органов, корабль принял нефть с турецкого танкера недалеко от Греции. После этого он направился в албанский порт.

Владельцы танкера, в свою очередь, могли приобрести ее по заказу албанского бизнесмена в одном из российских черноморских портов, уточнили в полиции.

Дипломаты пояснили, что при обыске сертификат о стране происхождения энергоресурса не был предъявлен капитаном корабля Алексеем Смазновым. В итоге, силовики арестовали его, изъяли паспорта у экипажа.

Моряки за помощью пока не обращались, уточнили в дипмиссии. Вместе с тем, российское посольство держит ситуацию на контроле и принимает меры к ее прояснению.

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