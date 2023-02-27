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27 минут назад

В Москве обокрали актрису из сериала «Раневская»

Мослентаиещё 1

Актрису Юлию Авшарову, известную по роли в сериале «Раневская», обокрали в Москве. Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал «МК: Срочные новости».

Мошенники обманули актрису Юлию Авшарову
Фото: VakhtangovStream / YouTubeVakhtangovStream / YouTube

Мошенник написал артистке в мессенджер Telegram от имени ее коллеги и попросил срочно прислать 23 тысячи рублей. Авшарова перевела нужную сумму через интернет-банк.

При переводе денег актриса обратила внимание, что отправляет средства адресату, имя которого не совпадает с данными ее знакомой. Впоследствии выяснилось, что аккаунт коллеги Авшаровой был взломан.

Ранее телеведущую и певицу Ольгу Орлову обокрали в чужой стране. Во время поездки в Италию воры вытащили из ее сумки наличные деньги.

Происшествия,Юлия Авшарова,Ольга Орлова,
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