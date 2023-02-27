У побережья Крыма произошло землетрясение

В Черном море в районе Гурзуфа и Алушты произошло землетрясение магнитудой 3,5, рассказал директор ИСиГ КФУ Юрий Вольфман. Об этом пишет РИА «Новости».

Вольфман пояснил, что в Черном море был зафиксирован толчок магнитудой 3,5. Очаг располагался на глубине 31 км.

По его словам, жители Алушты и Гурзуфа почувствовали только слабые колебания.

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что жители ЮБК сообщили о подземном толчке, дополняет «Московский комсомолец».

По данным МЧС, эпицентр располагался в 30 км от Ялты.