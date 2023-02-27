ФСБ возбудила дело о создании террористической ячейки «Сеть» в Москве

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в связи с созданием в Москве террористической ячейки «Сети» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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В рамках расследования спецслужбы провели обыски у фигурантов дела и их родственников. В столицу этапированы ранее осужденные члены Сети. Их поместили в СИЗО «Лефортово». Они дают признательные показания.

В причастности к деятельности ячейки подозревается бывший аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, который получил шесть лет лишения свободы по делу о поджоге.