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1 час назад

ФСБ возбудила дело о создании террористической ячейки «Сеть» в Москве

Lenta.ruиещё 7

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в связи с созданием в Москве террористической ячейки «Сети» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

ФСБ возбудила дело о создании террористической ячейки «Сеть» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках расследования спецслужбы провели обыски у фигурантов дела и их родственников. В столицу этапированы ранее осужденные члены Сети. Их поместили в СИЗО «Лефортово». Они дают признательные показания.

В причастности к деятельности ячейки подозревается бывший аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, который получил шесть лет лишения свободы по делу о поджоге.

В 2020 году двух фигурантов дела «Сети» приговорили к 7 и 5,5 года колонии. Виктор Филинков получил тогда 7 лет колонии общего режима, а Юлий Бояршинов — 5,5 года, также в колонии общего режима.

Происшествия,Азат Мифтахов,Виктор Филинков,СИЗО "Лефортово",МГУ,ФСБ,
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