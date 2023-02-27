Россиянин убил бывшую жену в день развода

На Алтае 40-летний местный житель обвиняется в убийстве 37-летней бывшей жены в день их развода. Об этом в понедельник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

Следствие установило, что 24 октября 2022 года супруги развелись и вечером россиянин увидел женщину с мужчиной. Фигурант стал преследовать потерпевшую, и, когда она остановилась на обочине, выбежал из своего автомобиля, разбил ее стекло и складным ножом нанес ей не менее 16 ударов в грудную клетку и шею. От полученных травм женщина скончалась на месте. Полицию обвиняемый вызвал сам, его заключили под стражу. У потерпевшей было четверо детей от трех до 14 лет, их передали родственникам.