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20 минут назад

Российский криптоблогер лишился сотен тысяч долларов на Бали

Елена Прошина

Криптоблогер Юрий Бойцов из России во время отдыха на Бали лишился сотен тысяч долларов, сообщает «РЕН ТВ».

Российский криптоблогер лишился сотен тысяч долларов на Бали
Фото: WikimediaWikimedia

Как заявила его девушка Екатерина, в один из вечеров к ним на виллу заявились четверо незнакомых, двое из которых были в форме полицейских. Они стали обвинять россиянина в мошенничестве, избили мужчину и заставили вывести на их счета более 300 тысяч долларов в биткоинах.

Злоумышленники отобрали у Бойцова и его девушки паспорта. После того, как они ушли, граждане России написали заявление в местные правоохранительные органы, покинули виллу и уехали в аэропорт. Виталий – брат Екатерины заявил, что Юрий лишился почти 285 тысяч долларов. По его словам, после того, как полицейские получили заявление россиян, одного из подозреваемых сняли с самолета.

При этом справедливость не восторжествовала — преступников отпустили, а криптоблогера задержали. Сотрудники правоохранительных органов Индонезии обвиняют его в мошенничестве. Из-за выяснения обстоятельств с правоохранителями блогер пробыл с девушкой в аэропорту около суток.

Сейчас россиянина продолжают удерживать полицейские. По некоторым данным, они угрожают подкинуть ему наркотики.

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