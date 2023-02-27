Российский криптоблогер лишился сотен тысяч долларов на Бали

Криптоблогер Юрий Бойцов из России во время отдыха на Бали лишился сотен тысяч долларов, сообщает «РЕН ТВ».

Фото: Wikimedia Wikimedia

Как заявила его девушка Екатерина, в один из вечеров к ним на виллу заявились четверо незнакомых, двое из которых были в форме полицейских. Они стали обвинять россиянина в мошенничестве, избили мужчину и заставили вывести на их счета более 300 тысяч долларов в биткоинах.

Злоумышленники отобрали у Бойцова и его девушки паспорта. После того, как они ушли, граждане России написали заявление в местные правоохранительные органы, покинули виллу и уехали в аэропорт. Виталий – брат Екатерины заявил, что Юрий лишился почти 285 тысяч долларов. По его словам, после того, как полицейские получили заявление россиян, одного из подозреваемых сняли с самолета.

При этом справедливость не восторжествовала — преступников отпустили, а криптоблогера задержали. Сотрудники правоохранительных органов Индонезии обвиняют его в мошенничестве. Из-за выяснения обстоятельств с правоохранителями блогер пробыл с девушкой в аэропорту около суток.