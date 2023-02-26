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40 минут назад

ОМОН задержал больше сотни подростков в торговом центре в Петербурге

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН задержали 131 подростка из-за массовой драки, произошедшей в торговом центре (ТЦ) «Галерея», передает «Фонтанка». Издание, ссылаясь на источники в полиции, указало, что инцидент связан с подростковой субкультурой «ЧВК Редан».

ОМОН задержал больше сотни подростков в торговом центре в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, на подростка в одежде с принтом паука, являющегося символом «ЧВК Редан», набросились другие несовершеннолетние. В результате потасовки один подросток пострадал.

Вскоре на место прибыл ОМОН и задержал 131 гражданина. ТЦ «Галерея» закрыли на вход, а выпускали посетителей лишь после проверки.

Ранее сообщалось, что правоохранители Новосибирска устроили облаву на подростков, приверженных субкультуре «ЧВК Редан». Облава произошла в одноименном ТЦ «Галерея».

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