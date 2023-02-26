Два иранских судна сели на мель в Волго-Каспийском канале

Два иранских теплохода сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Одно судно получило пробоину. Об инциденте сообщает управление МЧС России по Астраханской области.
В воскресенье ночью, на 170 километре судоходного канала, сели на мель два судна. Это теплоход «Назмехр», перевозивший 1,5 тысячи тонн соли и шесть грузовых автомобилей, а также теплоход «Тиам» без груза на борту.
«Назмехр» получил пробоину корпуса 50х50. Экипажи (на судах находятся 12 и 14 человек) не пострадали. Загрязнений акватории нет, угроза затопления судов отсутствует. Инцидент не повлиял на движение по каналу.
Транспортные следователи выехали на место происшествия.
Ранее танкер Grace Emilia, перевозящий сжиженный природный газ, сел на мель в Суэцком канале.