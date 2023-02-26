Два иранских судна сели на мель в Волго-Каспийском канале

Два иранских теплохода сели на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Одно судно получило пробоину. Об инциденте сообщает управление МЧС России по Астраханской области.

Фото: МЧС РФ МЧС РФ

В воскресенье ночью, на 170 километре судоходного канала, сели на мель два судна. Это теплоход «Назмехр», перевозивший 1,5 тысячи тонн соли и шесть грузовых автомобилей, а также теплоход «Тиам» без груза на борту.

«Назмехр» получил пробоину корпуса 50х50. Экипажи (на судах находятся 12 и 14 человек) не пострадали. Загрязнений акватории нет, угроза затопления судов отсутствует. Инцидент не повлиял на движение по каналу.

Транспортные следователи выехали на место происшествия.