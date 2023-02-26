Неизвестный поджег Соцфонд и военкомат ночью в Ленобласти

По предварительным данным, неизвестный в черной толстовке, черных брюках и балаклаве подошел к военкомату, расположенному на улице Комсомольской, около трех часов ночи. Он достал из пакета четыре бутылки с зажигательной смесью, две из которых бросил в здание. Одно вещество попало в окно Соцфонда, расположенного в одном здании с военкоматом, из-за чего в помещении начался пожар. Вторая бутылка не загорелась. Третья и четвертая разбились о металлическую оконную раму. После этого неизвестный скрылся с места преступления.