Неизвестный поджег Соцфонд и военкомат ночью в Ленобласти

В Сосновом Бору, Ленинградская область, неизвестный бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата, сообщается в Telegram-канале Shot.
По предварительным данным, неизвестный в черной толстовке, черных брюках и балаклаве подошел к военкомату, расположенному на улице Комсомольской, около трех часов ночи. Он достал из пакета четыре бутылки с зажигательной смесью, две из которых бросил в здание. Одно вещество попало в окно Соцфонда, расположенного в одном здании с военкоматом, из-за чего в помещении начался пожар. Вторая бутылка не загорелась. Третья и четвертая разбились о металлическую оконную раму. После этого неизвестный скрылся с места преступления.
Очевидцы сообщили о произошедшем в экстренные службы. Пожарные сумели быстро потушить огонь, в результате возгорания никто не пострадал.
Помещение Соцфонда было повреждено, военкомат не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Тюменской области девятиклассника отправили под арест за намерение поджечь военкомат.