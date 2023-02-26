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10 минут назад

В Ленобласти ночью неизвестный поджег Соцфонд и военкомат

Газета.Ru

В Сосновом Бору, Ленинградская область, неизвестный бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание военкомата, сообщается в Telegram-канале Shot.

Неизвестный поджег Соцфонд и военкомат ночью в Ленобласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, неизвестный в черной толстовке, черных брюках и балаклаве подошел к военкомату, расположенному на улице Комсомольской, около трех часов ночи. Он достал из пакета четыре бутылки с зажигательной смесью, две из которых бросил в здание. Одно вещество попало в окно Соцфонда, расположенного в одном здании с военкоматом, из-за чего в помещении начался пожар. Вторая бутылка не загорелась. Третья и четвертая разбились о металлическую оконную раму. После этого неизвестный скрылся с места преступления.

Очевидцы сообщили о произошедшем в экстренные службы. Пожарные сумели быстро потушить огонь, в результате возгорания никто не пострадал.

Помещение Соцфонда было повреждено, военкомат не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Тюменской области девятиклассника отправили под арест за намерение поджечь военкомат.

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