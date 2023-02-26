Сноубордист погиб после схода лавины на горе Чегет

Сноубордист из Воронежа, спускавшийся за пределами трассы, погиб во время схода лавины на горе Чегет, сообщается в Telegram-канале 112.
По предварительным данным, группа из семи туристов выехала за пределы маркированной трассы и направилась в сторону скал. В том месте они начали спуск, что могло спровоцировать спуск лавины.
Один из членов группы, 43-летний сноубордист из Воронежа, скончался на месте от полученных травм. Его тело обнаружили сотрудники МЧС.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Сотрудники МЧС эвакуировали остальных потерпевших, они не пострадали.
Ранее во время восхождения группы туристов из пяти человек на Эльбрус погиб альпинист. Участники восхождения считают, что причиной смерти послужил сердечный приступ. Туристы сообщили, что они находятся около скал Пастухова, им на помощь выдвинулись спасатели.