В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
54 минуты назад

112: сноубордист из Воронежа спровоцировал сход лавины на горе Чегет и погиб

Газета.Ru

Сноубордист из Воронежа, спускавшийся за пределами трассы, погиб во время схода лавины на горе Чегет, сообщается в Telegram-канале 112.

Сноубордист погиб после схода лавины на горе Чегет
Фото: МЧСМЧС

По предварительным данным, группа из семи туристов выехала за пределы маркированной трассы и направилась в сторону скал. В том месте они начали спуск, что могло спровоцировать спуск лавины.

Один из членов группы, 43-летний сноубордист из Воронежа, скончался на месте от полученных травм. Его тело обнаружили сотрудники МЧС.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Сотрудники МЧС эвакуировали остальных потерпевших, они не пострадали.

Ранее во время восхождения группы туристов из пяти человек на Эльбрус погиб альпинист. Участники восхождения считают, что причиной смерти послужил сердечный приступ. Туристы сообщили, что они находятся около скал Пастухова, им на помощь выдвинулись спасатели.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий