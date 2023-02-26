Сноубордист погиб после схода лавины на горе Чегет

Сноубордист из Воронежа, спускавшийся за пределами трассы, погиб во время схода лавины на горе Чегет, сообщается в Telegram-канале 112.

Фото: МЧС МЧС

По предварительным данным, группа из семи туристов выехала за пределы маркированной трассы и направилась в сторону скал. В том месте они начали спуск, что могло спровоцировать спуск лавины.

Один из членов группы, 43-летний сноубордист из Воронежа, скончался на месте от полученных травм. Его тело обнаружили сотрудники МЧС.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Сотрудники МЧС эвакуировали остальных потерпевших, они не пострадали.