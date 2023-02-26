В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
7 минут назад

Подростки из «ЧВК Редан» пожаловались полицейским на угрозы избиения

Мослента

Участники «ЧВК Редан» пожаловались полицейским на угрозы избиения, рассказывает Baza. Вечером в субботу, 25 февраля, в комнату полиции на станции метро «ЦСКА» пришли два 15-летних подростка.

Подростки из «ЧВК Редан» пожаловались на угрозы избиения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Степа и Дима рассказали сотрудникам, что их преследуют несколько парней и очень хотят их побить. Все дело в том, что Степа и Дима состоят в группе "ЧВК Редан"», — говорится в сообщении Baza.

Полицейские отправились в вестибюль станции и задержали там еще троих школьников. Те рассказали, что конфликт действительно был, но бить никто никого не собирался. Полицейские обзвонили родителей всех подростков, попросив их приехать за своими детьми и забрать их домой.

По данным СМИ, «ЧВК Редан» выступает против футбольных фанатов, лиц неславянской внешности и националистов. Сами участники движения отрицают эту информацию.

«Редановцы» вдохновляются образами героев аниме Hunter x Hunter, носят клетчатые штаны и предметы одежды с пауками и цифрой 4 на спине. Один из участников группировки в интервью СМИ заявил, что движение защищает неформалов. «Мы просто хотим, чтобы к нам не приставали», — подчеркнул он.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий