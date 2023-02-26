В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

В Колумбии протесты против реформ переросли в массовые беспорядки

Газета.Ru

В Колумбии протесты против реформ переросли в массовые беспорядки, сообщает газета El Tiempo.

В Колумбии протесты против реформ переросли в массовые беспорядки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Митингующие бросают в полицию коктейли Молотова и дымовые шашки. Колумбийцы требуют роспуска отряда по борьбе с беспорядками.

Акция началась из-за того, что людям не нравятся реформы, которые предлагает правительство, в том числе реформа здравоохранения.

Ранее в Иерусалиме прошли массовые митинги против проекта судебной реформы.

Протестующие собрались около здания израильского Кнессета (парламент страны), где запланировано начало парламентских дебатов по первой части судебной реформы. В полиции Израиля оценили число участников акции в 20 тысяч человек. Отмечалось, что многие протестующие прибыли на демонстрации из Тель-Авива и центра страны, забиты поезда, едущие в Иерусалим.

Оппозиционеры пытались помешать некоторым депутатам из рядов правящей коалиции покинуть свои дома, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «не соответствующим духу демократии».

Происшествия,В мире,Биньямин Нетаньяху,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий