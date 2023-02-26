В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
43 минуты назад

У Курил произошло землетрясение

Елена Прошина

У Курильских островов в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию островного филиала Единой геофизической службы РАН.

У Курил произошло землетрясение
Фото: ТАССТАСС

Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, землетрясение магнитудой 6,0 случилось 26 февраля в 0.27 (16.27 мск субботы). Эпицентр находился в 102 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг колебаний земной поверхности располагался на глубине 63 километра.

Собеседница агентства уточнила, что землетрясение силой до 4 баллов также произошло в райцентре Южно-Курильск на Кунашире, землетрясение до 3 баллов — в селе Малокурильское на острове Шикотан.

Происшествия,Елена Семенова,РАН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий