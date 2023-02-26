У Курил произошло землетрясение

У Курильских островов в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию островного филиала Единой геофизической службы РАН.

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Как рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, землетрясение магнитудой 6,0 случилось 26 февраля в 0.27 (16.27 мск субботы). Эпицентр находился в 102 километрах юго-западнее села Головнино на курильском острове Кунашир. Очаг колебаний земной поверхности располагался на глубине 63 километра.