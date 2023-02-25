Дорожный конфликт в Подмосковье закончился стрельбой

В Московской области конфликт на дороге закончился стрельбой из травматического пистолета и ранением в голову 46-летней женщины, сообщает "Рен-ТВ".

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По его данным, инцидент произошел на 150-м километре трассы М-5 из-за того, что один автомобиль "подрезал" другой. В ходе выяснения отношений женщина распылила в лицо противнику содержимое перцового баллончика. В ответ мужчина выстрелил ей в голову из травматического пистолета.

Пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии, пистолетная пуля после ранения осталась в ее голове. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.