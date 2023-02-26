В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
13 минут назад

На границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение

Lenta.ruиещё 1

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,4 в южной части Турции на границе с Сирией. Данные опубликованы на официальном сайте EMSC.

На границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эпицентр находился на расстоянии 25 километров к юго-западу от города Антакья, свидетельствуют данные. Очаг залегал на глубине 2 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в центральной части Турции. По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 10:27 по местному времени в 40 километрах к югу от города Аксарай и 18 километрах к северо-востоку от города Эмиргази.

Сейсмолог оценил возможность нового мощного землетрясения в Турции

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,6 и 7,7, которые стали сильнейшими на территории страны с 1939 года. По последним данным, число погибших в результате землетрясений превысило 43,5 тысячи человек. Подземные толчки также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и ряде других стран.

Происшествия,Землетрясение,землетрясение,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий