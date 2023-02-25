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23 минуты назад

На горе Чегет в Кабардино-Балкарии сошла лавина

ТАСС

Лавина сошла на горе Чегет в Кабардино-Балкарии, в результате погиб альпинист. Об этом ТАСС сообщил в субботу замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев.

На горе Чегет в Кабардино-Балкарии сошла лавина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как нам сообщили в администрации канатной дороги на Чегете, один человек погиб при сходе лавины с горы Чегет. На место выдвинулись шестеро спасателей ЭВПСО", - сказал Хаджиев.

Ранее сообщалось, что там же, в Приэльбрусье, на склоне Эльбруса трое сноубордистов, катаясь на немаркированной трассе вызвали сход лавины. В период с 25 по 26 февраля в горах Кабардино-Балкарии сохраняется лавиноопасность.

Чегет считается одной из самых сложных для катания гор и пользуется большой популярностью у фрирайдеров. Первая в СССР канатно-кресельная подвесная дорога была открыта именно на горе Чегет в 1963 году, на ней можно подняться на высоту более 2,7 тыс. м над уровнем моря. В 1967 году здесь открыли вторую очередь - на высоту 3 тыс. м над уровнем моря. В час канатные дороги могут поднимать 600 человек. Протяженность горнолыжных трасс на Чегете достигает 16 км.

Происшествия,МЧС России,
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