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33 минуты назад

Русская модель рассказала об изнасиловании Вайнштейном

Илья Родин

Сибирячка Евгения Чернышова призналась, что много лет скрывала от всех правду об инциденте в отеле в Лос-Анджелесе. Она пояснила, что в 2013 году ее изнасиловал кинопродюсер Харви Вайнштейн. Об этом пишет РЕН ТВ.

Русская модель рассказала об изнасиловании Вайнштейном
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что суд назначил 70-летнему кинопродюсеру 23 года тюремного заключения. Затем к этому сроку были добавлены еще 16 лет.

По данным портала, увеличение срока связано с тем, что Чернышова все же рассказала о совершенном в ее отношении насилии, решилась выступить в суде.

Во время процесса она скрывалась под псевдонимом «Джейн Доу №1».

Евгения рассказала, что встретилась с Вайнштейном на кинофестивале. Вечером он практически ворвался в ее номер и набросился на нее.

Молодая женщина (ей тогда было 30 лет) просила оставить ее в покое, показывала обручальное кольцо и фотографии маленьких детей, но ей не удалось остановить насильника.

Чернышова подчеркнула, что после инцидента чувствовала себя «очень, очень грязной», пристрастилась к горячительным напиткам, впала в глубокую депрессию.

Уточняется, что в 2017 году с ее дочерью произошел похожий случай. Модель уговорила девушку написать заявление в полицию. Та согласилась, но с условием, что ее мама также не станет больше молчать.

Расследование по делу длилось до октября 2022 года. В суде Чернышова заявила, что не забудет о происшествии до конца своей жизни.

Происшествия,Джейн Доу,Харви Вайнштейн,Евгений Чернышов,
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