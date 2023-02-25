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29 минут назад

В Турции появилась огромная воронка

Илья Родин

В деревне Карапынар, расположенной в провинции Конья (Турция), внезапно образовалось воронка. Ее диаметр составил порядка 100 м, глубина в центре - 15 м. Об этом пишет DHA.

В Турции появилась огромная воронка
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что воронка образовалась на поле, принадлежащем одному из местных фермеров. Причины ее возникновения пока не установлены.

Местные жители пояснили, что возникновение ямы не стало для них неожиданным. Они привыкли к таким природным явлениям, не считают их чем-то сверхъестественным.

В Техническом университете рассказали порталу, что данное природное явление предположительно не связано с землетрясениями, произошедшими в стране.

Эксперты уточнили, что состав горной породы в этом районе способствует появлению подобных воронок.

Ранее сообщалось, что в турецких провинциях Кахраманмараш, Конья, Сивас в период с 6 по 25 февраля произошли землетрясения. Магнитуда составила от 3 до 7,7. В результате природной катастрофы разрушены тысячи зданий, погибло свыше 40 тыс. человек.

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