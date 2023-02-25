В Турции появилась огромная воронка

В деревне Карапынар, расположенной в провинции Конья (Турция), внезапно образовалось воронка. Ее диаметр составил порядка 100 м, глубина в центре - 15 м. Об этом пишет DHA.

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Отмечается, что воронка образовалась на поле, принадлежащем одному из местных фермеров. Причины ее возникновения пока не установлены.

Местные жители пояснили, что возникновение ямы не стало для них неожиданным. Они привыкли к таким природным явлениям, не считают их чем-то сверхъестественным.

В Техническом университете рассказали порталу, что данное природное явление предположительно не связано с землетрясениями, произошедшими в стране.

Эксперты уточнили, что состав горной породы в этом районе способствует появлению подобных воронок.