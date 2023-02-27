В Иванове вернули тепло в дома более 2 тыс. горожан

Специалисты восстановили после аварии на трубопроводе теплоснабжение девяти многоквартирных домов (МКД) в Иванове, где проживают 2 269 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ивановской области.
"В зону отключения попали 9 МКД с населением 2 269 человек, социально значимых объектов нет. В 01:30 27 февраля 2023 года теплоснабжение восстановлено по штатной схеме", - говорится в сообщении.
Отключение теплоснабжения и горячей воды произошло вечером 26 февраля вследствие прорыва на тепловом трубопроводе диаметром 108 мм.