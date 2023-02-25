В Норвегии задержали бывшего командира ЧВК "Вагнер" за избиение полицейских

В Осло задержали бывшего командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Медведева, который сбежал из зоны спецоперации в Норвегию. Мужчину подозревают в применении насилия в отношении полицейских, сообщает TV2.

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По информации норвежских СМИ, в ночь с 21 на 22 февраля 2023 года недалеко от паба в центре Осло произошла драка, в которой участвовал бывший боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев. По предварительным данным, во время задержания мужчина ударил ногой как минимум одного полицейского.

Адвокат Андрея Медведева Брюньульф Риснес заявил, что его клиент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не понял, зачем к бару прибыла полиция, поскольку не знает норвежского языка. Уточняется, что подозреваемый не признал свою вину.