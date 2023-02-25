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19 минут назад

В Норвегии задержали бывшего командира ЧВК "Вагнер" Медведева за избиение полицейских

Газета.Ruиещё 1

В Осло задержали бывшего командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Медведева, который сбежал из зоны спецоперации в Норвегию. Мужчину подозревают в применении насилия в отношении полицейских, сообщает TV2.

В Норвегии задержали бывшего командира ЧВК "Вагнер" за избиение полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации норвежских СМИ, в ночь с 21 на 22 февраля 2023 года недалеко от паба в центре Осло произошла драка, в которой участвовал бывший боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев. По предварительным данным, во время задержания мужчина ударил ногой как минимум одного полицейского.

Адвокат Андрея Медведева Брюньульф Риснес заявил, что его клиент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не понял, зачем к бару прибыла полиция, поскольку не знает норвежского языка. Уточняется, что подозреваемый не признал свою вину.

Мужчина какое-то время находился в следственном изоляторе, однако после допроса его отпустили. Андрея Медведева обвиняют в применении насилия.

Происшествия,Андрей Медведев,
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