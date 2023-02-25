"Скопинский маньяк" вышел на свободу

В материале сообщается, что 24 февраля жители города Скопина ( Рязанская область ) увидели Мохова в одном из продовольственных магазинов. По этому поводу журналисты запросили разъяснений в полиции, где им ответили, что мужчину освободили из-под стражи 23 февраля.

По словам правоохранителей, следствие завершилось, а дольше полугода держать его в СИЗО нельзя, так как статья обвиняемого не является тяжкой, максимальное наказание по ней составляет до двух лет тюрьмы. Согласно информации силовиков, мужчина признал свою вину и оказывал содействие следствию. Таким образом, ждать суда Мохов будет на свободе.