Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 44 тыс человек

Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 44 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Фото: МЧС РФ МЧС РФ

"Число жертв землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 44 218", – отметили в сообщении.

В управлении добавили, что после первого землетрясения в Турции было зафиксировано 9 136 афтершоков.

Первые мощнейшие землетрясения произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. Он заявил, что в поисково-спасательных работах принимали участие 9 тысяч человек.

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях, которые произошли на юго-востоке страны.