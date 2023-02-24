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54 минуты назад

Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 44 тыс человек

Москва24

Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 44 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Число жертв при землетрясениях в Турции превысило 44 тыс человек
Фото: МЧС РФМЧС РФ

"Число жертв землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 44 218", – отметили в сообщении.

В управлении добавили, что после первого землетрясения в Турции было зафиксировано 9 136 афтершоков.

Первые мощнейшие землетрясения произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Лидер государства Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. Он заявил, что в поисково-спасательных работах принимали участие 9 тысяч человек.

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях, которые произошли на юго-востоке страны.

По словам Курумы, в Турции началось возведение 855 жилых помещений. Они будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

Происшествия,В мире,землетрясение,Реджеп Эрдоган,
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