Женщина погибла при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Ранена женщина 1967 года рождения, к сожалению, от полученных травм скончалась в больнице", – отмечается в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела оказались повреждены несколько жилых домов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка 20 ракет из РСЗО. А также три ракеты были выпущены по Ясиноватой.
Отмечается, что Донецк и Ясиноватая подверглись обстрелу в 15:40.