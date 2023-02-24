Сына Игоря Талькова задержали в Москве с наркотиками

Полиция задержала в центре Москвы музыканта Игоря Талькова-младшего, единственного сына известного певца Игоря Талькова. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что задержание произошло в ночь на 24 февраля. Полиция остановила для проверки автомашину «Мерседес». В ней находились Тальков-младший и его супруга.

Силовики спросили певца о том, есть ли у него в машине запрещенные товары, наркотики, оружие.

Певец честно признался, что у него при себе имеется пакет с гашишем. После этого он, по словам полиции, повел себя агрессивно, позволил себе резкие выражения.

Полицейские были вынуждены заковать исполнителя в наручники. После этого его, вместе с женой, доставили в отдел. Находившуюся в автомобиле зелено-коричневую смесь отправили на экспертизу.

Следователи завели на музыканта административные дела по статьям о потреблении наркотиков.