В центре северной столицы, около вестибюля метро «Гостиный двор», неизвестный произвел два выстрела из обреза в сотрудника ОМОНа. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным портала, омоновец при несении службы обнаружил подозрительного мужчину и попытался произвести его задержание. При этом был ранен.

В настоящее время он находится в одной из петербургских клиник. Врачи диагностировали у него тяжелое ранение в живот.

Силовики по горячим следам задержали злоумышленника. В его сумке обнаружили два коктейля Молотова, огнестрельное оружие и музыкальную колонку.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК).