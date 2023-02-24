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26 минут назад

В Петербурге неизвестный выстрелил в сотрудника ОМОНа

Илья Родин

В центре северной столицы, около вестибюля метро «Гостиный двор», неизвестный произвел два выстрела из обреза в сотрудника ОМОНа. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным портала, омоновец при несении службы обнаружил подозрительного мужчину и попытался произвести его задержание. При этом был ранен.

В настоящее время он находится в одной из петербургских клиник. Врачи диагностировали у него тяжелое ранение в живот.

В российском городе неизвестные подожгли военкомат

Силовики по горячим следам задержали злоумышленника. В его сумке обнаружили два коктейля Молотова, огнестрельное оружие и музыкальную колонку.

Следственный комитет квалифицировал случившееся как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК).

Место происшествия оцеплено.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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