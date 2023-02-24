Новое землетрясение зафиксировали на востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Фото: ТАСС/Денис Соловых ТАСС/Денис Соловых

"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Гюрюн города Сивас", – отмечается в сообщении управления.

Землетрясение произошло в 20:19 (совпадает с московским временем). Подземные толчки были зафиксированы на глубине 5,3 километра. Информации о пострадавших и новых разрушениях не было.

Первые мощные землетрясения на юго-востоке Турции произошли 6 февраля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. Он отмечал, что в поисково-спасательных работах принимали участие 9 тысяч человек.

По последним данным главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, число жертв в результате землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек.

Министра экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях, которые произошли на юго-востоке страны.