Напавшему в Санкт-Петербурге на омоновца предъявили обвинение

Петербуржцу, тяжело ранившему сотрудника ОМОНа, уже предъявили обвинение в посягательстве на жизнь работника правопорядка, у него дома начаты обыски. Об этом заявили в СК России по региону на официальном сайте.
В пятницу, 24 февраля, у входа на станцию метро «Гостиный двор» в центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в омоновца.
В результате получивший ранение сотрудник правоохранительных органов был доставлен в больницу, злоумышленника оперативно смогли задержать.
Уголовное дело завели по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Подозреваемый в ответ на законные требования сотрудника прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в омоновца. У мужчины было с собой охотничье гладкоствольное ружье (обрез).
Следователи планируют ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого, расследование нападение продолжается.