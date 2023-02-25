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31 минуту назад

Напавшему в Санкт-Петербурге на омоновца предъявили обвинение

Газета.Ruиещё 13

Петербуржцу, тяжело ранившему сотрудника ОМОНа, уже предъявили обвинение в посягательстве на жизнь работника правопорядка, у него дома начаты обыски. Об этом заявили в СК России по региону на официальном сайте.

Напавшему в Санкт-Петербурге на омоновца предъявили обвинение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу, 24 февраля, у входа на станцию метро «Гостиный двор» в центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в омоновца.

В результате получивший ранение сотрудник правоохранительных органов был доставлен в больницу, злоумышленника оперативно смогли задержать.

Уголовное дело завели по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Подозреваемый в ответ на законные требования сотрудника прекратить нарушать общественный порядок не менее двух раз выстрелил в омоновца. У мужчины было с собой охотничье гладкоствольное ружье (обрез).

Следователи планируют ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого, расследование нападение продолжается.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Следственный комитет,
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